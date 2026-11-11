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O custo trilionário da guerra EUA-Irã aos países do Golfo

Estimativa da Allianz Trade soma danos materiais e perdas econômicas de seis países até 2030

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h20
MANAMA, BAHRAIN - FEBRUARY 28: Smoke rises after Iran launched a missile attack targeting the headquarters of the U.S. Navyâs Fifth Fleet in Manama, following what it described as retaliation against U.S. and Israeli strikes, in Manama, Bahrain on February 28, 2026. According to reports, missiles struck the area of the naval facility, and plumes of smoke were seen rising from the vicinity after the attack. There were no immediate official statements regarding casualties or the extent of the damage. The incident marks a significant escalation in tensions in the region. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)
Irã ataca com mísseis o quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos EUA em Manama, Bahrein. 28/03/2026 - (Stringer/Anadolu/Getty Images)
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A guerra travada entre Estados Unidos, Israel e Irã pode impor aos países do Golfo Pérsico uma conta de quase 1 trilhão de dólares (cerca de 5,58 trilhões de reais) até 2030, segundo um relatório da Allianz Trade divulgado na segunda-feira, 9. O cálculo reúne pouco mais de 200 bilhões de dólares em danos materiais e outros 790 bilhões de dólares em ganhos econômicos que a região deve deixar de gerar entre 2026 e 2030, em comparação com as projeções anteriores ao conflito.

O confronto teve início em 28 de fevereiro, quando americanos e israelenses lançaram ataques contra o Irã. Em resposta, Teerã restringiu a navegação no Estreito de Ormuzuma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo, e atingiu bases americanas e infraestruturas civis em países vizinhos aliados de Washington, incluindo aeroportos, portos e instalações de energia. A escalada do conflito envolvendo os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, e a Arábia Saudita ainda abriu uma nova frente de combates na região.

Os danos materiais se concentram na infraestrutura energética, sobretudo no Kuwait, no Catar e no Bahrein, economias mais dependentes de Ormuz para suas exportações. Mais de 80 instalações do setor foram atingidas durante a guerra, e cerca de um terço sofreu danos graves. O levantamento abrange os seis integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que também inclui Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã.

A parcela maior da conta virá da redução da atividade econômica ao longo dos próximos anos. Os 790 bilhões de dólares representam a diferença acumulada entre a produção projetada antes da guerra para o período de 2026 a 2030 e a estimativa atual. Mesmo com a retomada do crescimento, a região permanecerá abaixo da trajetória prevista anteriormente, segundo a seguradora.

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Para 2026, a Allianz Trade projeta retração de 4% no Produto Interno Bruto (PIB) do bloco. O impacto também aparece no turismo, com uma queda de 22% nas chegadas de visitantes no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2025. Em Dubai, os preços dos imóveis recuaram 10,2% até setembro, em comparação com o pico de janeiro.

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Negociações

Mais de oito meses após o início da guerra, as tentativas de estabelecer um acordo de paz seguem sem perspectiva concreta de desfecho. Embora Donald Trump tenha sinalizado menor disposição para retomar os grandes confrontos no curto prazo, o presidente americano ainda rejeita a proposta apresentada por Teerã para encerrar as hostilidades. Autoridades americanas e de países do Golfo também demonstram ceticismo quanto à possibilidade de um entendimento em breve.

O plano iraniano prevê o fim do bloqueio americano aos portos do país, a suspensão de parte das sanções econômicas e a interrupção dos bombardeios em troca da reabertura de Ormuz. As discussões sobre o programa nuclear iraniano, por sua vez, ficariam para uma etapa posterior.

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Washington, no entanto, considera as exigências inaceitáveis. No domingo, 8, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou as condições apresentadas por Teerã como “absurdas e ridículas” e afirmou que não eram realistas. Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, defendeu o plano como a alternativa mais razoável disponível.

Mohsen Rezaei, chefe do Conselho de Segurança do Irã, também contestou a possibilidade de negociações nos termos defendidos pelos americanos. Em publicação nas redes sociais, afirmou que Washington deveria deixar de divulgar informações falsas sobre conversas que, segundo ele, não existem, e cobrou que os Estados Unidos aceitem as condições estabelecidas por Teerã.

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A pressão para encerrar a guerra também aumenta dentro dos Estados Unidos. Integrantes do Partido Republicano, entre eles o vice-presidente J.D. Vance, atribuíram ao conflito parte das derrotas da legenda nas eleições de meio de mandato realizadas na semana passada. O resultado ampliou o custo político da continuidade das operações militares para o governo Trump.

Apesar da pressão doméstica e dos esforços diplomáticos de países da região, as divergências entre Washington e Teerã permanecem profundas.

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Ataques continuam

Apesar da sinalização de Trump sobre uma pausa em novas ofensivas, os confrontos na região não foram interrompidos. Na noite de domingo, forças americanas atacaram a ilha iraniana de Qeshm, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal do Irã. Um funcionário provincial afirmou à agência semioficial Fars que os bombardeios não atingiram infraestruturas ou serviços essenciais. Washington não comentou os relatos.

Uma fonte iraniana ouvida pela agência de notícias Reuters afirmou que os alvos incluíam sistemas de radar utilizados na defesa aérea e na navegação marítima, além de instalações associadas a lançadores de mísseis e equipamentos para instalação de minas.

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Também continuam os ataques a embarcações no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz. Segundo dados de agências internacionais de monitoramento marítimo divulgados na semana passada, as ofensivas contra petroleiros e outros navios se intensificaram em outubro e permaneceram no maior patamar desde o início da guerra. No domingo, o Irã informou que um petroleiro havia atingido uma mina a leste do estreito. 

Na segunda-feira, no entanto, Trump afirmou que decidiu suspender, por enquanto, novos ataques militares contra o Irã, após receber apelos de países do Oriente Médio contrários a uma nova escalada do conflito. Entre eles estão Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait. Apesar da sinalização de recuo, o republicano disse que pretende manter o bloqueio naval americano em Ormuz.

“Os Estados Unidos estão totalmente preparados e equipados com o melhor material já produzido, e não acreditamos que haverá qualquer motivo para utilizá-lo”, declarou Trump a jornalistas. Em entrevista à Reuters, o presidente também atribuiu a decisão à pressão de países vizinhos do Irã, interessados em evitar uma nova rodada de confrontos.

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