Trump suspende novos ataques ao Irã após apelos de países do Golfo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de segunda-feira, 9, que decidiu suspender, por enquanto, novos ataques militares contra o Irã, após receber apelos de países do Oriente Médio contrários a uma nova escalada do conflito. Entre eles estão Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait. Apesar da sinalização de recuo, o republicano disse que pretende manter o bloqueio naval americano no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

“Os Estados Unidos estão totalmente preparados e equipados com o melhor material já produzido, e não acreditamos que haverá qualquer motivo para utilizá-lo”, declarou Trump a jornalistas. Em entrevista à Reuters, o presidente também atribuiu a decisão à pressão de países vizinhos do Irã, interessados em evitar uma nova rodada de confrontos.

A declaração ocorreu após uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, que também ocupa o cargo de chanceler e atua como um dos principais intermediários nas negociações entre Washington e Teerã. O premiê, que esteve no Irã na semana passada, classificou como positivas as conversas com Trump e o vice-presidente americano, J.D. Vance. Em publicação nas redes sociais, afirmou estar satisfeito com as discussões sobre um possível acordo para encerrar a guerra e restabelecer a estabilidade na região.

Negociações

Mais de oito meses após o início da guerra, em 28 de fevereiro, com uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel, as tentativas de estabelecer um acordo de paz seguem sem perspectiva concreta de desfecho. Embora Trump tenha sinalizado menor disposição para retomar os grandes confrontos no curto prazo, o presidente ainda rejeita a proposta apresentada por Teerã para encerrar as hostilidades. Autoridades americanas e de países do Golfo também demonstram ceticismo quanto à possibilidade de um entendimento em breve.

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O plano iraniano prevê o fim do bloqueio americano aos portos do país, a suspensão de parte das sanções econômicas e a interrupção dos bombardeios em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo. As discussões sobre o programa nuclear iraniano, por sua vez, ficariam para uma etapa posterior.

Washington, no entanto, considera as exigências inaceitáveis. No domingo, 8, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou as condições apresentadas por Teerã como “absurdas e ridículas” e afirmou que não eram realistas. Nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, defendeu o plano como a alternativa mais razoável disponível.

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Mohsen Rezaei, chefe do Conselho de Segurança do Irã, também contestou a possibilidade de negociações nos termos defendidos pelos americanos. Em publicação nas redes sociais, afirmou que Washington deveria deixar de divulgar informações falsas sobre conversas que, segundo ele, não existem, e cobrou que os Estados Unidos aceitem as condições estabelecidas por Teerã.

A pressão para encerrar a guerra também aumenta dentro dos Estados Unidos. Integrantes do Partido Republicano, entre eles o vice-presidente J.D. Vance, atribuíram ao conflito parte das derrotas da legenda nas eleições de meio de mandato realizadas na semana passada. O resultado ampliou o custo político da continuidade das operações militares para o governo Trump.

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Apesar da pressão doméstica e dos esforços diplomáticos de países da região, as divergências entre Washington e Teerã permanecem profundas.

Ataques continuam

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Apesar da sinalização de Trump sobre uma pausa em novas ofensivas, os confrontos na região não foram interrompidos. Na noite de domingo, forças americanas atacaram a ilha iraniana de Qeshm, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal do Irã. Um funcionário provincial afirmou à agência semioficial Fars que os bombardeios não atingiram infraestruturas ou serviços essenciais. Washington não comentou os relatos.

Uma fonte iraniana ouvida pela Reuters afirmou que os alvos incluíam sistemas de radar utilizados na defesa aérea e na navegação marítima, além de instalações associadas a lançadores de mísseis e equipamentos para instalação de minas.

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Também continuam os ataques a embarcações no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz. Segundo dados de agências internacionais de monitoramento marítimo divulgados na semana passada, as ofensivas contra petroleiros e outros navios se intensificaram em outubro e permaneceram no maior patamar desde o início da guerra. No domingo, o Irã informou que um petroleiro havia atingido uma mina a leste do estreito. Um repórter da televisão estatal iraniana afirmou nesta segunda-feira que onze embarcações haviam sido “desativadas” nos dez dias anteriores.

Ataques continuam

Apesar da sinalização de Trump sobre a suspensão de novos ataques, os confrontos na região não foram interrompidos. Na noite de domingo, forças americanas bombardearam a ilha iraniana de Qeshm, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal do Irã. Um funcionário provincial afirmou à agência semioficial Fars que os ataques não atingiram infraestruturas ou serviços essenciais. Washington não comentou os relatos.

Uma fonte iraniana ouvida pela Reuters afirmou que os alvos incluíam sistemas de radar empregados na defesa aérea e na navegação marítima, além de instalações ligadas a lançadores de mísseis e equipamentos para instalação de minas.

Também persistem os ataques a embarcações no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz. Dados de agências internacionais de monitoramento marítimo divulgados na semana passada apontaram que as ofensivas contra petroleiros e outros navios se intensificaram em outubro, alcançando o maior patamar desde o início da guerra. No domingo, o Irã informou que um petroleiro havia atingido uma mina a leste do estreito. Nesta segunda-feira, um repórter da televisão estatal iraniana afirmou que onze embarcações haviam sido “desativadas” nos dez dias anteriores.