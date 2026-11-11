A ameaça do Irã que levou secretário de Trump a se mudar para uma base militar

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O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, mudou-se para uma base militar após uma ameaça do Irã, juntando-se a outros nomes do governo Trump. Ele lidera sanções contra a economia iraniana, que intensificou planos contra americanos. Apesar das tensões, negociações para encerrar o conflito continuam.

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, deixou sua casa na região de Washington e se mudou para uma base militar devido a uma ameaça do Irã contra sua pessoa, informou o jornal americano The New York Times nesta quarta-feira, 11. Com isso, ele se junta a vários nomes do alto escalão do governo Donald Trump — incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o novo chefe de gabinete, Stephen Miller — que trocaram suas residências por bases do Exército ou uma moradia protegida.

Bessent lidera os esforços do governo americano para asfixiar a economia iraniana desde o início da guerra contra a república islâmica, com a adoção de uma série de sanções contra o país e seus parceiros comerciais. A investida financeira se ampliou em agosto com a chamada Operação Pária Econômico, na tentativa de pressionar a nação persa a encerrar ataques a embarcações e reabrir o nevrálgico Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo consumido no planeta antes dos combates.

Ameaças

Em outubro, o chefe de inteligência dos Estados Unidos, Jay Clayton, havia advertido que Teerã “aumentou substancialmente” os esforços para atacar americanos no Oriente Médio e além. De acordo com o New York Times, que ouviu três fontes a par do assunto, esses esforços incluem ataques contra funcionários e ex-funcionários do governo americano, como Bessent.

Os planos iranianos contra funcionários americanos chegaram “a uma etapa mais avançada”, escreveu a publicação. Não ficou clara, porém, a gravidade das ameaças contra Bessent.

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Em outubro, Washington ordenou que funcionários não essenciais e familiares deixassem a embaixada na Arábia Saudita, após a intensificação dos ataques dos rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra o reino rico em petróleo. As Forças Armadas americanas também retiraram alguns aviões de guerra de duas bases britânicas nas últimas semanas, em meio a relatos de ameaças por parte do Irã.

O regime dos aiatolás já negou, anteriormente, ter planejado ataques contra autoridades e pessoas em solo americano.

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Negociações

Ao mesmo tempo, ainda há esforços em andamento para tentar acabar com a guerra. Rubio, chefe da diplomacia americana, afirmou na semana passada que a pressão econômica dos Estados Unidos contra o Irã torna desnecessários novos ataques, indicando que não haveria uma escalada militar imediatamente após as eleições de meio de mandato.

Trump havia prometido suspender bombardeios até o pleito, no qual a fragorosa derrota republicana foi grandemente impulsionada pela insatisfação do eleitorado com o conflito no Oriente Médio.