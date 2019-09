Lorena volta a se tornar furacão ao se aproximar do México

A tempestade tropical Lorena recuperou força no Pacífico e voltou a se tornar um furacão de categoria 1, com ventos de até 151 km/h, nesta sexta-feira, 20, ao se aproximar da península da Baixa Califórnia, no balneário mexicano de Los Cabos. Trata-se de um famoso destino de turistas estrangeiros.

Após perder força na quinta-feira 19, recuando para uma tempestade tropical ao tocar a costa central do Pacífico mexicano, o furacão Lorena registrou ventos de 120 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Às 15h GMT (12h de Brasília), segundo o NHC, o fenômeno estava localizado a 95 quilômetros do Cabo San Lucas e se movia a uma velocidade de 4 km/h na direção noroeste.

“O centro de Lorena passará perto ou sobre a parte sul da península de Baixa Califórnia hoje à tarde (sexta-feira) e se afastará gradualmente da costa entre hoje e sábado”, completou o NHC. Espera-se que o fenômeno ganhe um pouco mais de força para, então, enfraquecer na noite de sábado.

Em poucos dias, Lorena deve ser absorvida pela tempestade tropical Mario, que se encontra no Pacífico a 600 quilômetros de distância do México e que avançando com ventos de até 100 km/h. Mario, em princípio, não representa uma ameaça.

Lorena causou chuvas intensas, ventos fortes e ondas. Portos foram fechados. Nesta sexta, a Defesa Civil suspendeu as aulas em Los Cabos e, como medida preventiva, restringiu as atividades de todos os navios da região.

A temporada de furacões se estende pelos meses de agosto a novembro. Até o momento, a tempestade Dorian foi a que causou um rastro de morte e destruição pelas Bahamas. O furacão, que atingiu a ilha como de categoria 5 (ventos acima de 249km/h) vitimou 50 pessoas e deixou 70 mil desabrigadas.

(Com AFP)