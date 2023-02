Livro que narra atuação de Rui Barbosa em Haia ganha nova edição

Para marcar os cem anos da morte de Rui Barbosa, em 1º de março, a editora Civilização Brasileira revisou a obra do diplomata Carlos Henrique Cardim sobre a atuação do célebre advogado e jurista brasileiro na Segunda Conferência de Paz de Haia, em 1907, quando se reuniram, pela primeira vez, todos os Estados soberanos à época. O livro “A Raiz das coisas – Rui Barbosa: o Brasil no mundo” narra como essa participação redefiniu o lugar da política externa brasileira.

Escolhido pelo barão de Rio Branco para comandar a delegação brasileira, Barbosa posicionou-se contra a proposta dos Estados Unidos, que, apoiados pela Alemanha, queriam criar uma Corte de Justiça Arbitral Internacional, uma proposição que, para o Brasil, feria o reconhecimento de igualdade entre todos os Estados soberanos.

“Designado embaixador extraordinário e plenipotenciário e delegado para representar o Brasil em Haia, deixou sua marca, firmando o dogma da igualdade jurídica dos Estados”, ressalta a Fundação Casa de Rui Barbosa. “Fortes ou francos, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, o que estava em jogo era a igualdade e a soberania. A participação de Rui na Conferência dá-lhe a reputação de defensor das pequenas potências”.

A edição revisitada conta com um ensaio sobre os telegramas trocados, durante a conferência, entre o jurista e o barão do Rio Branco, além de relatos da época, como do correspondente estrangeiro William T. Stead, costurados com maestria por Carlos Henrique Cardim, professor do Instituto de Ciência Política da UnB desde 1976 e ex-embaixador do Brasil na Noruega e na Islândia.

Patrono do Senado e do Tribunal de Contas da União (TCU), Barbosa será homenageado em sessão solene na câmara alta do Congresso na quarta-feira. Na história do Senado, é recordista ao lado de José Sarney com cinco mandatos, todos representando o estado da Bahia.