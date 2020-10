Líderes mundiais desejam rápida recuperação a Donald Trump e Melania

Atualizado em 2 out 2020, 09h24 - Publicado em 2 out 2020, 09h11

Após a confirmação do resultado positivo do teste de Donald Trump para a Covid-19, líderes mundiais enviaram mensagens de apoio ao presidente dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que também já contraiu a doença, desejou uma “recuperação rápida”. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, também enviou seus votos.

“Meus melhores votos ao presidente Trump e à primeira-dama. Espero que ambos tenham uma recuperação rápida do coronavírus”, escreveu o líder do governo britânico, em uma mensagem postada em sua conta pessoal no Twitter. Johnson foi internado em um hospital de Londres, no mês de abril, com a Covid-19, e passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebendo tratamento com oxigênio.

Além de Trump, a primeira-dama Melania testou positivo. O presidente americano entrou em contato com a assessora da Casa Branca Hope Hicks, que foi diagnosticada após apresentar sintomas.

O governo da Rússia também desejou “uma rápida e tranquila” recuperação ao presidente dos Estados Unidos. “É claro que desejamos ao presidente Trump uma recuperação rápida e tranquila”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em sua entrevista coletiva diária.

O presidente Vladimir Putin enviou um telegrama a Trump no qual afirmou que a vitalidade inerente do americano certamente irá ajudá-lo a enfrentar a doença, de acordo com a agência de notícias ofical Interfax. Trump completou 74 anos em 2020.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também desejou uma pronta recuperação. “Como milhões de israelenses, [a primeira-dama] Sara e eu estamos pensando no presidente Donald Trump e na primeira-dama Melania Trump e desejamos aos nossos amigos uma recuperação completa e rápida”, escreveu no Twitter.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que ele e sua mulher, Karen, enviam orações a Trump e Melania. “Karen e eu enviamos nosso amor e orações aos nossos queridos amigos presidente DonaldTrump e Melania Trump. Nos juntamos a milhões em toda a América orando por sua recuperação completa e rápida. Deus o abençoe, presidente Trump e nossa maravilhosa primeira-dama Melania”, escreveu no Twitter.

O belga Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, também enviou seus votos. “Desejo uma recuperação rápida para DonaldTrump e a primeiria-dama. Covid-19 é uma batalha que todos devemos continuar a enfrentar. Todos os dias. Onde quer que vivamos”, escreveu em rede social.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) desejou “uma recuperação rápida e completa”. “Meus melhores votos ao presidente DonaldTrump e à primeira-dama por uma recuperação rápida e completa” tuitou Tedros Adhanom Ghebreyesus. A OMS foi acusada pelo presidente dos Estados Unidos de incompetência no gerenciamento da pandemia.