Líder de extrema direita Giorgia Meloni é empossada como premiê da Itália

A líder neofascista Giorgia Meloni se tornou neste sábado, 22, a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra da Itália. Ela será também a primeira premiê de extrema direita do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Meloni e seus aliados fizeram o juramento diante do presidente Sergio Mattarella.

A posse coroa a rápida ascensão do partido Irmãos da Itália. Fundada em 2012, a legenda foi considerada por muito tempo um movimento de direita insignificante. Venceu as eleições gerais em setembro, após formar uma coalizão com os partidos dos ex-primeiros ministros Matteo Salvini, do Liga, e o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, do Força Itália.

Embora suas forças sejam as maiores do Parlamento, Meloni ainda precisa de seus dois aliados para comandar uma maioria sólida no Parlamento.

Durante a campanha para as eleições, a coalizão se mostrou unida, mas a formação do governo foi marcada por desavenças entre Meloni e Berlusconi. Recentemente, o ex-premiê chamou Meloni de “arrogante”, depois que ela se recusou a nomear um dos conselheiros mais próximos do magnata da mídia como ministro.