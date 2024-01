Líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço

Lee Jae-myung, líder da oposição na Coreia do Sul, foi esfaqueado no pescoço durante uma visita à cidade de Busan, no sul do país, nesta terça-feira, 2. O político à frente do Partido Democrata, que perdeu por pouco as eleições presidenciais de 2022, foi transportado de avião para a capital, Seul, depois de receber tratamento de emergência na cidade do incidente.

De acordo com autoridades de seu partido, Lee estava consciente quando foi levado de avião para o Hospital Universitário Nacional de Seul. O Hospital Universitário Nacional de Pusan, onde ele recebeu atendimento de emergência, permitiu a transferência depois de determinar por meio de uma tomografia que sua condição não era fatal.

No entanto, o porta-voz do Partido Democrata, Kwon Chil-seung, disse que os médicos suspeitavam de danos a uma veia jugular que leva o sangue da cabeça ao coração.

“Há preocupação de que possa haver uma grande hemorragia ou hemorragia adicional, de acordo com a equipe médica”, disse Kwon, falando do lado de fora do hospital em Busan.

O ataque

O agressor, como pôde ser visto em vídeos e fotos, que contêm imagens fortes, agiu com rapidez durante um evento público do qual Lee participava em Busan – uma visita e coletiva de imprensa no local proposto para um aeroporto na cidade.

O homem, que a polícia disse ter nascido em 1957 e usado uma faca de 18 centímetros comprada na internet, se aproximou do político usando uma coroa de papel com o nome de Lee, pedindo um autógrafo e fingindo ser um de seus apoiadores no meio da multidão. Depois, o agressor avançou e o atacou, sendo em seguida rapidamente subjugado por funcionários do partido e policiais.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, condenou o ataque ao seu opositor.

“Este tipo de violência nunca deve ser tolerado sob nenhuma circunstância”, disse Yoon, segundo comunicado de seu gabinete.

Quem é Lee?

Ex-governador da província de Gyeonggi, Lee perdeu por pouco para o conservador Yoon nas eleições presidenciais de 2022. Ele lidera o principal partido da oposição desde agosto de 2022.

Atualmente, Lee é julgado por suposto suborno decorrente de um projeto de desenvolvimento quando era prefeito de Seongnam, perto de Seul. Ele negou qualquer transgressão.

As próximas eleições parlamentares da Coreia do Sul estão marcadas para abril deste ano.

Violência política

A Coreia do Sul tem um histórico de violência política, embora tenha muitas restrições à posse de armas. O antecessor de Lee, Song Young-gil, também foi atacado em um evento público em 2022, quando um agressor bateu em sua cabeça e provocou uma laceração. Em 2015, num evento público, o então embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Mark Lippert, foi atacado e sofreu um grande corte no rosto.

Park Geun-hye, por sua vez, foi esfaqueada num evento em 2006, quando era líder da oposição, antes de ser alçada à presidência. Ela sofreu um corte no rosto que exigiu cirurgia. Seu pai, Park Chung-hee, que foi presidente por 16 anos depois de assumir o poder por meio de um golpe militar, foi baleado e morto por seu chefe de espionagem em 1979, durante um jantar privado.