Por trás da foto: por que três mil camelos atravessaram rua na Líbia

Um rebanho de cerca de 3.000 camelos importados da Austrália atravessou as ruas da cidade de Trípoli, capital da Líbia, na noite de quarta-feira 20. A cena inusitada foi causada pelo dono dos animais, que temia vê-los no fogo cruzado entre as forças leais ao governo e as tropas rebeldes do general Khalifa Haftar no porto líbio.

Na quarta-feira, o porto de Trípoli, próximo ao centro da cidade, foi atacado com fogo de artilharia pelo Exército de Haftar. O dono do rebanho decidiu não esperar pelos caminhões para fazer o transporte dos camelos e os conduziu pela cidade. Mesmo com a operação, um grupo armado chegou a roubar 125 animais do rebanho do comerciante.

Os animais foram conduzidos por mais de 40 quilômetros até a cidade de Zawiya, oeste do país.

Na Líbia, uma guerra civil se desenrola desde que Muamar Kadafi foi deposto em 2011 em um levante popular que contou com a ajuda aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O conflito causou o colapso na economia do país, que tem no petróleo sua principal fonte de renda.

Por não possuir uma agricultura modernizada, a Líbia depende da importação de alimentos e produtos de primeira necessidade. A carne de camelo está no cardápio dos líbios.

Recentemente, a Turquia resolveu intervir no conflito e enviar mercenários sírios ao país para fortalecer o governo em Trípoli, reconhecido internacionalmente.

Devido à extrema seca e calor, o governo australiano decidira executar milhares de camelos, que não são uma espécie nativa do país. Ao procurarem água, os animais destruíam as plantações e colocavam em risco a segurança de comunidades aborígenes.

Segundo a agência Reuters, o comerciante comprou os animais por um valor muito baixo para levá-los à Líbia. Pelas ruas da capital, no entanto, a população brincava que, com a escassez de combustível, o governo tinha decidido que os animais voltariam a ser o principal meio de transporte.