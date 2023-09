Kim Jong-un revela ‘submarino de ataque nuclear’ da Coreia do Norte

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte KCNA revelou nesta sexta-feira, 8, que o líder do país, Kim Jong-un, participou de uma cerimônia para revelar o que Pyongyang diz ser o seu primeiro submarino capaz de lançar armas nucleares.

De acordo com a KCNA, o veículo, nomeado “Herói Kim Kun Ok” em homenagem a um oficial da marinha norte-coreano, fortaleceu a dissuasão nuclear do país “aos trancos e barrancos”.

Um submarino capaz de disparar armas nucleares está há muito tempo na lista de armas que a Coreia do Norte quer construir. Em fotografias divulgadas pela KCNA, Kim é visto em um estaleiro, cercado por oficiais da Marinha em frente a um enorme submarino preto.

Segundo a agência de notícias estatal, Kim afirmou que o submarino será um dos principais meios de “ofensiva subaquática” da Marinha norte-coreana.

“O submarino de ataque nuclear, que tem sido um símbolo de agressão contra a nossa nação nas últimas décadas, agora simboliza o nosso poder ameaçador que infunde medo nos nossos inimigos inescrupulosos”, disse ele.

No entanto, há certo ceticismo em relação à sua eficácia. Analistas acreditam que o veículo se trata de um submarino da classe Romeo da era soviética – o mesmo que Kim inspecionou em 2019 –, mas que foi modificado para transportar armas nucleares.

Por conta disso, pode ter algumas limitações e vulnerabilidades fundamentais, como ser barulhento, lento e ter alcance limitado, de acordo com Vann Van Diepen, ex-especialista em armas do governo dos Estados Unidos, que deu entrevista à agência de notícias Reuters.

Segundo Dempsey, a fotografia divulgada desfocou a popa e as hélices do submarino para esconder que se trata de um veículo antigo.

Além disso, não é possível saber se este submarino está operacional. Apesar de terem concluído uma quantidade recorde de testes de mísseis no ano passado, os norte-coreanos ainda não demonstraram que conseguem disparar mísseis com capacidade nuclear de forma bem-sucedida.

Acredita-se que este submarino tenha sido projetado para transportar mísseis de cruzeiro lançados por submarinos (SLCM) de curto alcance, ou seja, capazes de atingir alvos regionais. Longo em seguida ao comunicado, a vizinha Coreia do Sul condenou a nova arma e questionou suas capacidades, dizendo que Pyongyang pode ter exagerado sobre a relevância do veículo.

O Japão também expressou desconforto. O secretário-chefe do gabinete do primeiro-ministro, Hirokazu Matsuno, disse que a atividade militar da Coreia do Norte “representa uma ameaça mais grave e iminente à segurança do nosso país do que antes”, segundo a Reuters.

A revelação do submarino ocorre dias antes do 75º aniversário da fundação da Coreia do Norte. A KCNA informou que uma delegação chinesa participará das celebrações.

A cerimônia da nova arma também acontece após relatos da mídia internacional sugerirem que Kim planeja viajar à Rússia neste mês – possivelmente na semana que vem – para se encontrar com o presidente do país, Vladimir Putin. Foi sugerido que, em troca de fornecer armas a Moscou, a Coreia do Norte possa receber tecnologia de armamento avançada dos russos.

