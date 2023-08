Coreia do Norte diz ter simulado ataque nuclear contra Coreia do Sul

+ Hackers norte-coreanos invadem sistemas de fabricante russa de mísseis

Na última quarta-feira 30, Washington afirmou que a Coreia do Norte estava em negociações “ativas” com a Rússia sobre um potencial acordo de armas. No mês passado, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou Pyongyang, onde fez uma visita pública ao arsenal do país. De acordo com os americanos, Shoigu tentou convencer os norte-coreanos a vender armas para Moscou.

“Após estas negociações, as discussões de alto nível podem continuar nos próximos meses”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. “Agora, entre estes potenciais acordos, a Rússia receberia quantidades significativas e múltiplos tipos de munições da [Coreia do Norte], que os militares russos planejam usar na Ucrânia”, acrescentou.