Kate Middleton: veja na íntegra comunicado sobre diagnóstico de câncer

A Princesa de Gales, Kate Middleton, revelou nesta sexta-feira, 22, que foi diagnosticada com câncer e começou a fazer quimioterapia. Em comunicado gravado em Windsor pela emissora britânica BBC, a futura rainha da Inglaterra disse que o tumor foi descoberto depois que ela passou por uma cirurgia abdominal, em janeiro, explicou porque manteve a doença em segredo por mais de dois meses e renovou pedidos por respeito à sua privacidade.

“Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente todas as maravilhosas mensagens de apoio e pela sua compreensão enquanto me recuperava da cirurgia. Foram alguns meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pela qual sou muito grata.

Em janeiro, passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres e, naquele momento, pensava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, testes após a operação, descobriram haver um câncer presente. Minha equipe médica, portanto, recomendou que eu fizesse uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento.

É claro que isto foi um grande choque e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e gerir isto de forma privada, em prol da nossa jovem família. Como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento, mas o mais importante é que levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte, e Louis (os filhos do casal, de 10, 8 e 5 anos, respectivamente) de uma forma que fosse apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.

Como eu disse a eles, estou bem, e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que me ajudarão a me curar – minha mente, corpo e espírito. Ter William ao meu lado é uma grande fonte de conforto e segurança, assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Isso significa muito para nós dois.

Espero que vocês entendam que, como família, agora precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto concluo meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe um profundo sentimento de alegria e estou ansiosa para voltar quando puder. Mas, por enquanto, devo me concentrar em fazer uma recuperação completa.

Neste momento, estou pensando também em todos aqueles cujas vidas estão sendo afetadas pelo câncer, em todos os que enfrentam esta doença, seja qual for a sua forma. Por favor, não percam a fé nem a esperança. Vocês não estão sozinhos.”

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024