Casa Branca devolverá “temporariamente” credencial a jornalista da CNN

A Casa Branca disse nesta sexta-feira que “temporariamente” devolverá a credencial de imprensa ao jornalista da CNN Jim Acosta, conforme ordenado por um juiz federal após a revogação do credenciamento na semana passada em função de uma discussão acalorada com o presidente Donald Trump.

“Em resposta ao tribunal, restituiremos temporariamente a credencial do jornalista”, informou Sarah Sanders, porta-voz de Trump, embora tenha deixado aberta a possibilidade de negar o acesso a Acosta e anunciar que novas regras serão impostas “para garantir coletivas de imprensa justas e ordenadas”.

A CNN e outros grupos de mídia, incluindo a Fox News, que é elogiada por Trump, apoiaram o processo que afirmava que a revogação da credencial de Acosta violava as garantias constitucionais de uma imprensa livre.

A emissora de televisão americana decidiu processar o governo de Trump na última terça (13), por ter suspendido a credencial de seu repórter-chefe na Casa Branca, Jim Acosta, após uma discussão com o presidente durante uma entrevista coletiva.

“A CNN apresentou uma demanda contra o governo Trump nesta manhã na Corte de Distrito de Washington, DC”, indicou a rede de televisão, em um comunicado, alegando que “a revogação ilícita” das credenciais de Acosta viola o direito de liberdade de expressão garantido na Primeira Emenda da Constituição americana.

“Pedimos à Justiça uma medida cautelar para que Jim tenha suas credenciais de volta”, continua a nota. “Buscaremos uma liminar que impeça isso de voltar a ocorrer.”

Ainda de acordo com o canal, o veto a Acosta poderia ter ocorrido com qualquer veículo jornalístico. “Se não forem contestadas, as ações da Casa Branca criarão um ambiente perigoso para jornalistas que cobrem representantes eleitos”, acrescentou a CNN.

