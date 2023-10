Juiz ameaça prender Trump por violação ‘flagrante’ de ordem do tribunal

20 out 2023, 16h21

Por Da Redação 20 out 2023, 16h21

Um juiz de Nova York, Arthur Engoron, ameaçou prender o ex-presidente americano Donald Trump nesta sexta-feira, 20, por uma “violação flagrante” de uma ordem prévia de um tribunal, que o impedia de atacar e importunar profissionais ligados ao seu julgamento civil por fraude.

Segundo Engoron, o ex-presidente dos Estados Unidos deixou de remover uma postagem zombando de um funcionário do tribunal. O juiz exigiu que Trump excluísse a manifestação “falsa e depreciativa” sobre o escriturário no início deste mês. Enquanto ela foi removida das redes sociais, permaneceu no seu site oficial.

“Inverdades incendiárias podem e já levaram a sérios danos físicos”, disse o juiz. “Vou agora permitir que o réu explique por que isso não deveria resultar em sanções graves, ou eu poderia prendê-lo.”

+ Trump promete barrar imigração muçulmana se vencer eleições nos EUA

O advogado de Trump, Christopher Kise, pediu desculpas em nome de seu cliente e disse que foi um erro “inadvertido” porque, embora a postagem tenha sido excluída das redes sociais, os assessores se esqueceram de remover o conteúdo do site da campanha. O juiz disse que colocaria o assunto “sob consulta” e decidiria sobre o que fazer posteriormente.

Trump está sendo julgado por fraude, falsificação de registros comerciais, emissão de demonstrações financeiras falsas e conspiração. O julgamento é civil e acontece sem júri, com foco apenas em calcular os danos pela fraude que o juiz Engoron já determinou que Trump cometeu. Segundo investigação, o dono de império imobiliário inflacionou seu patrimônio líquido pessoal para garantir acordos de empréstimo favoráveis.

O juiz emitiu uma ordem de silêncio contra Trump no dia 3 de outubro, depois que ele fez uma postagem na sua rede social, Truth Social, menosprezando a escrivã de Engoron. Na publicação, o ex-presidente compartilhou uma foto da mulher ao lado do líder democrata do Senado, Chuck Schumer, alegando que ela era sua “namorada”.

Continua após a publicidade

+ Após atacar juízes, Trump é proibido de falar sobre seu inquérito criminal

Não foi a primeira vez que o juiz advertiu Trump, que compareceu vários dias ao julgamento. Na última quarta-feira 18, Engoron disse para o ex-presidente ficar quieto durante o depoimento de um avaliador imobiliário no banco das testemunhas. Ele estaria balançando a cabeça e jogando as mãos para o alto em frustração.

O caso de fraude em Nova Iorque é uma das várias batalhas judiciais que o ex-presidente enfrenta este ano, incluindo mais de 90 acusações criminais federais e estaduais.

Continua após a publicidade