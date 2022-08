Jovem de 17 anos se torna piloto mais novo a dar volta ao mundo sozinho

O jovem belga-britânico Mack Rutherford, de 17 anos, se tornou nesta quarta-feira, 24, a pessoa mais jovem do mundo a dar a volta ao mundo sozinho em um avião. Para retornar à Bulgária, de onde partiu em 23 de março para dar início à jornada, ele passou por 52 países, sobrevoou os cinco continentes e cruzou a linha do equador duas vezes.

Com a façanha, ele quebrou o recorde mundial do Guinness previamente estabelecido por Travis Ludlow, que completou uma volta ao mundo com 18 anos, em 150 dias. Rutherford também bateu o recorde de sua irmã, Zara, que tornou-se a pessoa mais nova a viajar em volta do mundo em um avião ultra-leve, com 19 anos, em janeiro deste ano.

Além dos novos recordes, ele já tinha sido registrado como o piloto qualificado mais jovem do mundo, em setembro de 2020, quando tinha apenas 15 anos.

O gosto pela aviação é tradição na família: além de Zara, seu pai e sua mãe são pilotos. O pai do jovem, Sam Rutherford, disse estar extremamente orgulhoso das conquistas de seus filhos e que eles são exemplos para que crianças sigam seus sonhos e sejam apoiadas por seus familiares.

Inicialmente planejada para durar até três meses, a jornada durou mais por causa de vários obstáculos inesperados em seu caminho. O jovem piloto passou por aventuras semelhantes a de filmes de ação hollywoodianos: tempestades de areia no Sudão, calor extremo em Dubai, fechamento de aeroportos na Índia e diversos problemas técnicos.

Além disso, a maioria dos atrasos ao longo da jornada foi causada pela espera na obtenção de licenças e outros documentos, ou quando Rutherford teve que alterar rotas programadas que foram rejeitadas por autoridades.

Continua após a publicidade