Jornalista da Reuters morre em bombardeio de Israel no Líbano

Atualizado em 13 out 2023, 16h51 - Publicado em 13 out 2023, 15h37

Por Da Redação Atualizado em 13 out 2023, 16h51 - Publicado em 13 out 2023, 15h37

Um cinegrafista e jornalista da agência de notícias Reuters foi morto enquanto trabalhava no sul do Líbano nesta sexta-feira, 13. Issam Abdallah fazia parte de uma equipe jornalística que fornecia sinal de vídeo ao vivo no momento em que disparos de Israel atingiram a área.

“Estamos profundamente tristes ao saber que o nosso cinegrafista Issam Abdallah foi morto”, afirmou o comunicado da agência de notícias. “Estamos buscando urgentemente mais informações, trabalhando com as autoridades da região e apoiando a família e os colegas de Issam.”

Issam foi atingido por um ataque de Israel na fronteira com o Líbano. No momento do bombardeio, outros dois profissionais da imprensa também ficaram feridos. Eles cobriam o conflito na região.

+ UE diz que prazo para palestinos deixarem Cidade de Gaza é ‘irrealista’

O momento foi registrado ao vivo pela Reuters. Na sequência, uma das profissionais pergunta o que está acontecendo e afirma que não consegue sentir as suas pernas.

Continua após a publicidade

https://x.com/ytirawi/status/1712857326909100519?s=20

A ofensiva foi confirmada por Beirute e Tel Aviv. Segundo autoridades de Israel, foi uma resposta a uma “tentativa de invasão” pela fronteira norte, com o Líbano, investigada como uma operação de infiltração inimiga. As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que uma explosão foi detectada próximo à cidade de Hanita e foi respondida com disparos de artilharia.

+ Conflito entre Hamas e Israel divide universidades dos EUA

“[O Exército] está respondendo atualmente com disparos de artilharia ao território libanês”, disse a FDI.

Os ataques de Israel tiveram como alvo as imediações de Dhayra e Alma al-Shaab, duas localidades perto da fronteira. O local é uma área de atuação do Hezbollah, grupo considerado terrorista por Tel Aviv e que declarou apoio ao Hamas.

Publicidade

Siga