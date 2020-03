Joe Biden vence prévia da Carolina do Sul e celebra: ‘Estamos muito vivos’

Depois de resultados decepcionantes nas primeiras primárias do Partido Democrata, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden se recolocou como um dos principais postulantes à indicação da legenda para as eleições à Casa Branca com uma vitória na prévia da Carolina do Sul, no sábado 29.

O estado é um dos redutos políticos de Biden, que contou com o apoio do eleitorado negro para construir o triunfo.

Biden teve 48,4% dos votos, contra 19,9% de Bernie Sanders, que ainda lidera a contagem geral das primárias. Com o resultado, Biden conquistou 39 dos 54 delegados em disputa. Bernie ficou com os outros 15. O vencedor das prévias do Partido Democrata vai enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

“Nós estamos muito vivos”, comemorou Biden em discurso na cidade de Columbia, na noite de sábado. “Alguns dias atrás, a imprensa e os especialistas declararam esta candidatura morta. Agora, graças a todos vocês – o coração do Partido Democrata –, nós ganhamos e ganhamos bem.”

Uma vitória na Carolina do Sul era crucial para Biden chegar revigorado à data mais importante das primárias americanas, a Super Terça, daqui a dois dias, quando catorze estados realizam suas prévias. Vice de Barack Obama e nome mais conhecido entre os postulantes democratas, ele patinou nas três primeiras disputas, em Iowa, New Hampshire e Nevada, chegando até a ficar em quarto lugar, atrás de Sanders, que se apresenta como um “socialista democrático”, do ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg, o primeiro pré-candidato abertamente gay, e da senadora Elizabeth Warren, da ala mais à esquerda do partido.

Desistência

A prévia da Carolina do Sul causou mais uma desistência entre os políticos na disputa. O filantropo Tom Steyer, que apostava em um bom resultado para ganhar relevância na corrida, abandonou sua pré-candidatura ao ficar em terceiro lugar e não conseguir nenhum delegado. Agora, restam sete postulantes na disputa.