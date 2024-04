Joe Biden diz que EUA não participarão de ofensivas contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que o país não vai participar de qualquer operação ofensiva contra o Irã. A decisão teria sido comunicada durante um telefonema entre os dois líderes neste domingo 14, após os ataques do Irã contra Israel.

Em nota oficial da Casa Branca, Biden informou que convocaria a reunião do G7 para avaliar uma “resposta diplomática ao ataque descarado do Irã”. Além disso, o presidente americano reforçou o apoio a Israel: “Falei com o primeiro-ministro Netanyahu para reafirmar o compromisso da América com a segurança de Israel”, afirmou Biden. O presidente americano, contudo, reiterou que o país não participará de ofensivas.

O ataque do Irã contra o território israelense foi feito por mais de 300 artefatos, entre drones e mísseis que começaram no final da tarde do sábado, 13.