Japão proíbe entrada de estrangeiros no país até o fim de janeiro

O Japão decidiu proibir a entrada de todos os estrangeiros no país até o dia 31 de janeiro. A medida, que também atinge os brasileiros, entra em vigor na próxima segunda-feira 28. Apenas cidadãos e pessoas que moram no Japão têm permissão de retornar ao país.

A decisão foi tomada após cinco viajantes que vieram do Reino Unido serem identificados carregando a nova variante do vírus, entre os dias 18 e 21 de dezembro. A cepa é considerada pelo governo britânico até 70% mais contagiosa. O grupo está cumprindo quarentena antes de ser autorizado a seguir para suas casas.

Além do Japão, a Argentina também mudou sua política de viagens para evitar que a nova variante entre no país. As autoridades argentinas barraram a entrada de estrangeiros de nações vizinhas, o que inclui o Brasil.