Covid-19: Argentina volta a barrar entrada de brasileiros no país

O governo da Argentina mudou procedimentos para a entrada de estrangeiros e de argentinos que tenham viajado ao exterior. A partir de hoje, os cidadãos de nações limítrofes (o que inclui brasileiros) não podem mais entrar no país. A regra vale até 8 de janeiro, quando será revista.

A mudança foi motivada pela identificação de mutações do vírus Sars-Cov-2, que causa a Covid-19, e pelo aumento de casos da doença.

No fim de outubro, a Argentina havia voltado a autorizar a entrada de estrangeiros de países vizinhos, mas se viu obrigada a voltar atrás. Outra diretriz obriga todos os argentinos que voltam ao país a apresentar um teste negativo para Covid do tipo RT-PCR, feito com até 72 horas de antecedência, além de cumprir quarentena de sete dias.