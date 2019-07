Japão: Incêndio em estúdio de animação deixa mortos e feridos

A imprensa do Japão informa que ao menos 12 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas em um incêndio de origem supostamente criminosa que destruiu um estúdio de animação em Kyoto, no oeste do país, nesta quinta-feira 17.

O fogo teve início por volta das 10h30 local (22h30 Brasília de quarta) em um imóvel da Kyoto Animation, que produz séries de sucesso para a TV.

Duas horas mais tarde, o incêndio seguia ativo e nuvens de fumaça saíam do prédio, segundo imagens da TV japonesa.

“Estamos acompanhando a situação e vendo como podemos proceder. De momento não é possível dizer mais nada”, declarou à AFP um funcionário da casa matriz do estúdio.

Os bombeiros enviaram 35 caminhões ao local, e informaram “numerosos feridos”, incluindo pessoas desfalecidas, segundo um representante da instituição.

A polícia suspeita que “um homem jogou um líquido inflamável e começou o incêndio”, disse um porta-voz da polícia de Kyoto.

Segundo a imprensa, o responsável pelo incêndio tem cerca de 40 anos, ficou ferido e estaria hospitalizado sob vigilância policial.

(Com AFP)