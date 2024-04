J. K. Rowling se diz ‘ansiosa para ser presa’ sob lei de incitação ao ódio

A escritora britânica J. K. Rowling, conhecida por ter criado o universo mágico de Harry Potter, disse nesta terça-feira, 2, que está “ansiosa para ser presa” sob uma nova lei contra crimes de ódio na Escócia, por declarações transfóbicas. Em publicação no X, antigo Twitter, ela escreveu que “os legisladores escoceses parecem ter atribuído mais valor aos sentimentos dos homens que realizam a sua ideia de feminilidade, ainda que de forma misógina ou oportunista, do que aos direitos e liberdades das mulheres e meninas reais”.

“Há já vários anos que as mulheres escocesas têm sido pressionadas pelo seu governo e por membros da força policial a negar a evidência dos seus olhos e ouvidos, a repudiar os factos biológicos e a abraçar um conceito neo-religioso de gênero que é improvável e não testável”, acrescentou. “A redefinição de ‘mulher’ para incluir todos os homens que se declaram já teve consequências graves para os direitos e a segurança das mulheres e meninas na Escócia, com o impacto mais forte sentido, como sempre, pelos mais vulneráveis, incluindo mulheres prisioneiras e sobreviventes de estupro”.

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉

Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024