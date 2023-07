Itália realiza maior apreensão de cocaína já vista no país

Autoridades da Itália apreenderam uma carga recorde de 5,3 toneladas de cocaína nesta sexta-feira, 21, sendo transferida entre navios na costa sul da Sicília. A remessa tinha um valor estimado de 850 milhões de euros, cerca de R$ 4,5 bilhões, e cinco pessoas foram presas.

A polícia estava rastreando um navio que partiu da América do Sul, e uma aeronave de vigilância avistou pacotes sendo jogados de seu convés nas águas do Estreito da Sicília. Os objetos foram recolhidos da água por um barco de pesca, que esperava nas proximidades.

Os agentes de segurança pararam o barco pesqueiro e encontraram grandes quantidades de drogas em um compartimento escondido atrás de alguns painéis da embarcação. Dois tunisianos, um italiano, um albanês e um francês foram presos.

A record batch of #cocaine (5.3 tons) was found on a fishing vessel off the coast of Sicily/#Italy. 5 members of the ship's crew were arrested. Another 15 people (citizens of #Azerbaijan, #Turkey, Ukraine) from a Palau-flagged merchant ship carrying drugs were also detained. pic.twitter.com/Ggt8AnuXPI

