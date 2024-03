Israelenses contrários a Netanyahu vão às ruas pedindo fim da guerra

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Tel Aviv na noite do último sábado, 2. Carregando bandeiras de Israel e cartazes contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, israelenses entoaram gritos contra a guerra e pediram que o Hamas libere imediatamente os reféns sequestrados em 7 de outubro. Os manifestantes se referiram a Netanyahu como “o ministro assassino” e exigiram novas eleições no país. De acordo com o jornal The Times of Israel, o protesto chegou a ter um pico de 20 mil pessoas.

Neste domingo, 3, a negociação para uma trégua do conflito na Faixa de Gaza foi retomada após quase cinco meses de guerra. Uma delegação do Hamas, liderada pelo vice-chefe Khalil Al-Hayya, viajou até o Cairo, capital do Egito, para entregar uma resposta oficial à proposta formulada pelos países mediadores e pelos negociadores israelenses no fim de janeiro.

