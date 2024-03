Delegação do Hamas está no Egito para negociação de cessar-fogo em Gaza

Após quase cinco meses de conflito entre Israel e o Hamas, a negociação para uma trégua nos combates na Faixa de Gaza será retomada neste domingo, 3. Uma delegação do Hamas, liderada pelo vice-chefe Khalil Al-Hayya, viajou até o Cairo, capital do Egito, para entregar uma resposta oficial à proposta formulada pelos países mediadores e pelos negociadores israelenses no fim de janeiro.