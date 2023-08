Israel suspende repasses para educação de árabes em Jerusalém Oriental

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, congelou fundos para cidades árabes e programas de educação palestinos em Jerusalém Oriental, citando crimes e temores de segurança. Em resposta, opositores do governo acusaram o ministro de racismo e defenderam os diretos dos cidadãos árabes.

Membro-chave do governo nacionalista do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Smotrich disse que alguns dos fundos orçamentários destinados aos conselhos locais árabes eram uma recompensa política da administração anterior que poderia acabar nas mãos de “criminosos e terroristas”. O ministro do Interior, Moshe Arbel, publicou uma carta direcionada a Smotrich, o pressionando 200 milhões de shekels (R$ 264 milhões) dos fundos em jogo destinados à administração e outros 100 milhões (R$ 132 milhões) para fins de desenvolvimento econômico.

“As prioridades de nosso governo nacional são diferentes do governo de esquerda anterior e não devemos nos desculpar por isso”, disse Smotrich, chefe do partido pró-colonos cujos comentários sobre os palestinos já atraíram condenação internacional.

O legislador Mansour Abbas, que chefia a Lista Árabe Unida, e o líder da oposição Yair Lapid criticaram o congelamento e acusaram Smotrich de racismo. Segundo Lapid, eles estão “abusando de cidadãos árabes simplesmente porque são árabes”.

“Os cidadãos árabes têm direito a esses fundos, que visam fechar as lacunas entre as comunidades árabe e judaica”, disse Abbas.

Cidadãos árabes, em maioria descendentes de palestinos que permaneceram no novo estado de Israel após a guerra de 1948, representam cerca de um quinto da população do país. A minoria árabe enfrenta há décadas disparidades sociais e econômicas em comparação com os cidadãos judeus, incluindo altas taxas de pobreza, cidades superlotadas sem infraestrutura e escolas mal financiadas.

Designados em 2022 para 67 conselhos árabes, os fundos extras são o reconhecimento do estado de anos de alocação insuficiente de recursos para localidades árabes, disse Ameer Bisharat, chefe do Comitê Nacional de Conselhos Árabes Locais em Israel. Agora, a preocupação de analistas é que o congelamento pode significar que os municípios não podem fornecer serviços básicos, como coleta de lixo ou reabrir escolas após as férias de verão.

Além disso, Smotrich também disse que 200 milhões de shekels (R$ 264 milhões) separados para encorajar estudos acadêmicos entre os palestinos de Jerusalém Oriental também seriam congelados. Segundo ele, essa medida ficaria em vigor até que o que ele descreveu como “atividade islâmica extremista” no campus fosse erradicada.

No fim de semana, o governo dos Estados Unidos classificou o assassinato de um palestino por supostos colonos judeus como terrorismo, em linguagem afiada que parecia refletir a frustração do país com o aumento da violência na Cisjordânia ocupado sob o governo mais à direita da história de Israel.

Na sexta-feira 4, a polícia israelense deteve dois colonos perto da vila de Burqa, que segundo palestinos, faziam parte de um grupo que atirou pedras, incendiou carros e, ao ser confrontado por moradores, matou a tiros um jovem de 19 anos.

A Cisjordânia é povoada por diversos colonos radicais, que frequentemente vandalizam as terras e propriedades palestinas. A Palestina reivindica o território da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e da Faixa de Gaza, áreas capturadas por Israel na guerra de 1967, para a criação de um futuro Estado. Porém, cerca de 700 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia e no leste de Jerusalém em assentamentos ilegais, o que a comunidade internacional considera um obstáculo para a paz na região.

