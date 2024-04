Israel revidará ataque do Irã, diz chefe de gabinete das Forças de Defesa

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Herzi Halevi, confirmou nesta segunda-feira, 15, que o país vai revidar o ataque do Irã, que disparou mais de 300 drones e mísseis em direção ao território israelense no último sábado, 13. Ainda não está claro como se dará essa retaliação e se ela poderá escalar o conflito.

“Esse lançamento de tantos mísseis, mísseis de cruzeiro e drones em território israelense terá uma resposta”, afirmou Halevi na base aérea de Nevatim, no sul de Israel, que chegou a ser levemente danificada no ataque iraniano.

O gabinete de guerra de Israel reuniu-se pela quarta vez nos últimos dois dias nesta segunda-feira. Segundo o canal israelense N12 News, diversas opções de revide foram discutidas na reunião de modo a mostrar que o Irã ultrapassou limites, mas sem que isso escalasse o conflito.

Nesta segunda, o porta-voz da Casa Branca para segurança nacional, John Kirby, afirmou à rede americana CNN que respeita que a decisão sobre a resposta seja de Israel, mas enfatizou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “deixou muito claro que não queremos uma guerra com o Irã. Não procuramos ampliar esse conflito. Não queremos ver as coisas piorarem”.

No domingo, Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reafirmou a aliança dos EUA com o país, mas disse que não participaria de uma retaliação contra o Irã.