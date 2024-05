Israel recupera corpo de brasileiro feito refém pelo Hamas em Gaza

O corpo do brasileiro Michel Nisembaum, levado como refém pelo Hamas para a Faixa de Gaza em 7 de outubro, dia do ataque do grupo extremista a Israel, foi recuperado pelo Exército do país nesta sexta-feira, 24. Além dele, as forças israelenses encontraram os corpos de outros dois reféns durante operação em Jabalia, no norte do enclave.

Segundo o Exército de Israel, Michel Nisembaum foi morto no ataque de 7 de outubro. Ele tinha 59 anos, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e morava em Israel há mais de 40 anos. Os outros dois corpos recuperados são de Hanan Yablonka e Orion Hernandez Radoux. As famílias das três vítimas foram informadas após identificação realizada por médicos forenses.

Israel afirma que cerca de 100 reféns ainda estão cativos em Gaza, juntamente com os corpos de cerca de 30 pessoas que foram assassinadas. O país estima que cerca de 1.200 pessoas foram mortas pelo grupo extremista e cerca de 250 foram sequestradas.

Nesta sexta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pressionado internamente por não conseguir trazer de volta os reféns e pela comunidade internacional devido à morte de dezenas de milhares de civis palestinos, entre eles mulheres e crianças, disse que o país tem o dever de fazer tudo para devolver os sequestrados, tanto os mortos como os que estão vivos.