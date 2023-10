Israel pede proteção a judeus após ato contra viajantes na Rússia

30 out 2023, 11h05

Por Da Redação 30 out 2023, 11h05

O governo israelense pediu à Rússia que tome medidas para garantir a proteção de judeus no país, após uma multidão invadir o aeroporto de Makhachkala, na região russa do Daguestão, de maioria muçulmana, em busca de passageiros judeus que chegavam de Israel. Durante o episódio, no domingo, 29, parte da população local também sitiou um hotel em busca de hóspedes israelenses depois que surgiram relatos de que um voo de Tel Aviv estava chegando à cidade.

Os passageiros foram obrigados a se refugiar nos aviões e se esconder no aeroporto com medo de serem atacados. Embora os viajantes tenham ficado seguros, as autoridades de saúde locais disseram que 20 pessoas ficaram feridas, incluindo duas em estado crítico.

A agência de notícias RIA disse que 60 pessoas foram posteriormente detidas, acrescentando que 150 dos manifestantes foram identificados. Vídeos postados nas redes sociais mostraram centenas de jovens, alguns carregando bandeiras palestinas ou cartazes denunciando Israel, invadindo a pista do aeroporto, subindo em aviões parados e tentando arrombar as janelas.

TERKINI Keadaan huru Hara di Lapangan Terbang Antarabangsa Makhachkala, Dagestan, Rusia Apabila penduduk tempatan mendapat tahu bahawa satu penerbangan dari Tel Aviv mendarat di sana Mereka sedang mencari sesiapa yang memegang pasport Israel atau orang Yahudi bagi melepaskan… https://t.co/7naJcdeVDB pic.twitter.com/KCe25yWitI — Irfan_newboys🇲🇾🇵🇸🏳️🏴 (@Marchfoward) October 29, 2023

Depois que a pista foi atingida, funcionários de companhias aéreas foram obrigados a empurrar os passageiros de volta nos aviões. A Rússia fechou o aeroporto de Makhachkala na noite de domingo devido à invasão.

Passageiros judeus de um voo, no aeroporto de Makhachkala, no Daguestão, em pânico…a pista foi invadida. pic.twitter.com/JEV12rXwJ9 — Tuca (Arthur) (@tucabr54) October 29, 2023

Os tumultos parecem ter sido inspirados por uma série de publicações no aplicativo de troca de mensagens Telegram, onde os seguidores foram informados de que um voo de Tel Aviv chegaria naquela noite com refugiados de Israel. Alguns dos cartazes dos manifestantes diziam: “Somos contra os refugiados judeus”.

O governo do Daguestão disse na manhã desta segunda-feira, 30, que estava reforçando as medidas de segurança em toda a república, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas. Sergei Melikov, governador local, disse que o incidente foi uma violação grave da lei, mesmo quando a população “se compadece com o sofrimento das vítimas das ações de pessoas e políticos injustos, e rezam pela paz na Palestina”.

Os relatos de atos antijudaicos, porém, não se limitaram a Makhachkala. Em Nalchik, outra cidade na região vizinha de Kabardino-Balkaria, um centro judaico planejado foi incendiado na manhã do último domingo, 29.