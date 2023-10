Israel atinge 600 alvos do Hamas em ataque aéreo durante invasão por terra

Atualizado em 30 out 2023, 08h49 - Publicado em 30 out 2023, 08h33

Por Da Redação Atualizado em 30 out 2023, 08h49 - Publicado em 30 out 2023, 08h33

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram nesta segunda-feira, 30, que realizou ataques contra 600 alvos do grupo terrorista palestino Hamas com ataques aéreos, em meio às incursões terrestres do último dia na Faixa de Gaza. Os locais atingidos incluem depósitos de armazenamento de armas, esconderijos e centros de preparação dos militantes.

Segundo o exército, soldados em tanques e infantaria, apoiados pela Força Aérea, travaram uma série de batalhas com membros do Hamas, que se barricaram em casas e tentaram atacar os israelenses.

O Hamas também disse que estava envolvido em “combates intensos… com a força de ocupação invasora” no norte de Gaza.

+ Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir guerra Israel-Hamas

As FDI afirmaram ter matado “dezenas” de militantes palestinos, porém não informaram sobre baixas em seu exército. Na noite de sábado, um oficial ficou gravemente ferido pelo impacto de um morteiro e um soldado ficou moderadamente ferido durante uma batalha com os homens do Hamas, ambos no norte da Faixa de Gaza.

Continua após a publicidade

Israel não revelou a localização de seus soldados. No entanto, de acordo com o jornal israelense The Times of Israel, testemunhas relataram que viram tanques nos arredores da Cidade de Gaza, e que os blindados bloquearam uma estrada importante que liga o norte de Gaza ao sul.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que forças adicionais entraram na Faixa de Gaza no domingo 30, expandindo a operação terrestre.

+ Número de reféns sob o controle do Hamas sobe para 239, diz Israel

“Durante a noite, soldados eliminaram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e tentaram atacar as forças [israelenses] que se moviam na sua direção”, disse ele, acrescentando que ainda há combates ativos.

Continua após a publicidade

“Estamos realizando uma operação terrestre ampliada na Faixa. As forças estão se movendo em direção aos terroristas, os terroristas estão se barricando em locais de preparação e nós os estamos atacando do ar”, acrescentou Hagari.

Em um incidente, tropas terrestres ordenaram à Força Aérea que realizasse um ataque com drones em um campo de operações do Hamas, matando mais de 20 terroristas, de acordo com as FDI. Em outro, as IDF disseram que um caça atingiu uma posição de lançamento de mísseis antitanque guiados, bem como vários agentes do Hamas, perto da Universidade Al-Azhar, na Cidade de Gaza.

+ Israel intensifica ofensiva em Gaza enquanto civis saqueiam armazéns

Em meio à incursão no norte da Faixa de Gaza, Israel continuou a demandar que palestinos fujam para zonas mais ao sul. Enquanto isso, o Hamas realizou constantes ataques aéreos contra Israel.

Continua após a publicidade

Na manhã desta segunda-feira, a cidade de Netivot, no sul do país, registrou danos devido a explosões de foguetes. O serviço de resgate Magen David Adom disse que não houve feridos, mas duas casas ficaram quase destruídas. Estima-se que a última salva de foguetes lançados de Gaza contra Netivot tenha tido 30 projéteis, vários interceptados pelo sistema de defesa aérea Domo de Ferro.