Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir guerra Israel-Hamas

O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a se reunir nesta segunda-feira, 30, na sede do órgão em Nova York, para discutir a guerra entre Israel em Hamas, que entrou em novo patamar com ataques terrestres de forças israelenses na Faixa de Gaza.

A nova reunião foi chamada de forma emergencial a pedido dos Emirados Árabes Unidos na última semana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o responsável por presidir a sessão, uma vez que o Brasil ocupa a presidência rotativa do conselho até esta terça-feira, 31.

Esta será a sétima reunião dos países que compõem o conselho desde o início do conflito, em 7 de outubro. Até aqui, quatro textos foram derrotados, sendo dois apresentados pela Rússia, um pelo Brasil e outro pelos Estados Unidos. O principal impasse envolve uma tentativa de cessar-fogo para entrada de ajuda humanitária e retirada de estrangeiros de Gaza.

De acordo com o Hamas, mais de 8 mil pessoas morreram em Gaza, a maioria civis. Já do lado israelense, foram feitas cerca de 1.400 vítimas fatais. O grupo terrorista conta ainda com mais de 200 pessoas sequestradas, segundo Israel.

Na última sexta-feira, 27, a Assembleia-Geral da ONU aprovou um texto simbólico que pediu uma trégua humanitária imediata no conflito. A proposta da Jordânia recebeu 120 fotos favoráveis, incluindo o do Brasil, catorze contra e 45 abstenções.

