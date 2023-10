Número de reféns sob o controle do Hamas sobe para 239, diz Israel

Atualizado em 29 out 2023, 18h55 - Publicado em 29 out 2023, 18h34

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, afirmou na tarde deste domingo, 29, que o país contabiliza 239 reféns sob o controle do Hamas. O número não é definitivo, e os militares seguem investigando em busca de novas informações. Nesse grupo de pessoas, de acordo com ele, estão inclusive trabalhadores estrangeiros. O país tem buscado notificar os familiares de que seus entes estão detidos na Faixa de Gaza.

Ainda no comunicado israelense, foram feitos apelos “urgentes” para que palestinos na Faixa de Gaza se dirijam ao Sul, e se distanciem do foco principal da guerra. Uma mudança, nas palavras de Hagari, “para a sua própria segurança”.

“Nas últimas duas semanas, temos apelado aos residentes do norte da Faixa de Gaza e da Cidade de Gaza para se mudarem temporariamente para o sul. A mudança para o sul é para sua própria segurança. Enfatizamos que esta é uma chamada urgente”, disse Daniel Hagari.

Mais cedo, Hagari também já havia avisado, durante transmissão televisiva, que as forças de Israel intensificariam a invasão terrestre a Gaza, o que corroborou as falas do primeiro ministro Benjamin Netanyahu de uma guerra “por fases”. Conforme o porta-voz, mais de 450 instalações do grupo terrorista foram atingidas.

Também neste domingo, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) já havia alertado para a situação de colapso na “ordem pública”, no local. Conforme a informação divulgada pela ONU, neste domingo, 29, milhares de pessoas invadiram vários invadiram os depósitos no centro e no sul da Faixa de Gaza. Os grupos buscavam farinha de trigo e outros artigos básicos de sobrevivência, como produtos de higiene. A informação sobre os saques ocorreu após a restauração dos serviços de telefonia e internet na região.

Depois disso, Israel permitiu a ampliação da força humanitária em Gaza. O fornecimento de água na região também foi restabelecido com a reabertura do segundo de três dos sistemas de fornecimento que estavam bloqueados. O Crescente Vermelho (espécie de Cruz Vermelha do mundo muçulmano) afirma que mais de 10 caminhões já chegaram neste domingo ao território palestino.