Israel lança ataque contra o Irã, diz imprensa americana

Israel lançou um ataque contra o Irã na noite desta quinta-feira (horário de Brasilia, manhã de sexta em Teerã), afirmaram as redes de televisão americanas CNN, ABC e CBS citando oficiais americanos.

A imprensa estatal iraniana afirmou que explosões foram ouvidas perto de uma base militar no noroeste da cidade de Isfahan. A Reuters afirma que um oficial iraniano disse à agência que o ataque não se utilizou de mísseis e que as explosões ouvidas foram resultado da ativação do sistema de defesa aérea. Voos foram suspensos em várias cidades no país.

O Irã está em alerta máximo desde que Tel Aviv prometeu retaliação ao ataque de Teerã contra o território israelense, no último sábado. O país lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel — quase a totalidade foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. Israel vinha analisando como se daria o revide de maneira a não escalar o conflito.