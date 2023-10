Israel-Hamas: Conselho de Segurança da ONU analisa proposta do Brasil

Atualizado em 17 out 2023, 06h47 - Publicado em 17 out 2023, 06h43

Por Da Redação Atualizado em 17 out 2023, 06h47 - Publicado em 17 out 2023, 06h43

O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por meio do representante diplomático de cada país que compõe o bloco, discute nesta terça-feira, 17, a proposta feita pela delegação brasileira sobre a guerra entre Israel e Hamas, no Oriente Médio. O Brasil ocupa a presidência rotativa do órgão neste mês.

Com chance de ser aprovado, o texto do Brasil ainda não foi colocado em votação, mas isso deve acontecer a partir das 19h desta terça. A resolução brasileira pede, por exemplo, por uma condenação do Hamas devido aos ataques a Israel, a revogação da ordem para que civis deixem o norte da Faixa de Gaza em direção ao sul e pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda.

Na segunda-feira 16, o bloco rejeitou, por 5 votos a 4, a proposta da Rússia para o conflito. A resolução pedia por um cessar-fogo imediato no conflito e não condenava o ataque do grupo extremista. O Brasil se absteve na votação.

Para uma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, ela precisa receber nove votos e não pode ser rejeitada por nenhum dos cinco países-membros permanentes — China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia —, que têm poder de veto.

