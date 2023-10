Israel-Hamas: Conselho de Segurança da ONU rejeita proposta da Rússia

Atualizado em 16 out 2023, 22h14 - Publicado em 16 out 2023, 20h56

Por Da Redação Atualizado em 16 out 2023, 22h14 - Publicado em 16 out 2023, 20h56

O Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou nesta segunda-feira, 16, a proposta de resolução da Rússia para um cessar-fogo imediato no conflito entre o Israel e o Hamas. A proposição não condenava o ataque do Hamas a Israel.

A proposta recebeu cinco votos a favor e quatro contrários. Seis países se abstiveram, incluindo o Brasil, que ocupa neste mês de outubro a presidência rotativa do órgão. A sessão foi comandada pelo diplomata Sérgio Danese, embaixador brasileiro na ONU.

Os Estados Unidos votaram contra a proposta russa. Linda Thomas-Greenfield, representante americana na ONU, acusou a Rússia de hipocrisia e de tentar “acobertar um grupo terrorista” com sua resolução e afirmou que foram as ações do Hamas que levaram à crise humanitária que assola o povo em Gaza. “O Hamas não representa os direitos do povo palestino”, disse a embaixadora.

Para uma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, ela precisa receber nove votos e não pode ser rejeitada por nenhum dos cinco países-membros permanentes — China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia —, que têm poder de veto.

O Brasil também tem uma proposta de resolução sobre o conflito, que deve ser colocada em votação em uma nova reunião do Conselho de Segurança, nesta terça-feira, 17.

