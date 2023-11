Israel e Hezbollah trocam novos ataques na fronteira com Líbano

Novas explosões foram registradas na fronteira entre Israel e Líbano na noite deste domingo, 5, após um veículo militar israelense ter sido atingido em um ataque assumido pelo Hezbollah, grupo terrorista libanês e aliado do Hamas. A escalada ocorre no momento em que o conflito na Faixa de Gaza pode, agora, contar com a força de mais um grupo terrorista, ganhando nova dimensão no Oriente Médio.

As novas explosões deixaram a região sem comunicação. Os relatos são de que Israel realizou um intenso ataque na faixa costeira, principalmente pelo ar. As forças israelenses planejam invadir a Faixa de Gaza por terra nas próximas 48 horas, com o objetivo de fazer mais uma ofensiva contra o Hamas. De acordo com o grupo terrorista, mais de 9.000 pessoas morreram em Gaza desde a retomada dos conflitos. De acordo com a agência Reuters, o Hezbollah atacou 19 locais diferentes na mesma região das explosões deste domingo há poucos dias.