Netanyahu suspende ministro que sugeriu ‘bomba nuclear’ em Gaza

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu suspendeu o ministro do Patrimônio do país, Amichay Eliyahu, após ele ter sugerido em entrevista que lançar uma bomba nuclear sobre a Faixa de Gaza seria “uma opção”. Em conversa em uma rádio israelense, o ministro ultranacionalista afirmou que não estava satisfeito com as respostas de Israel ao Hamas depois dos ataques de outubro.

Na entrevista, Eliyahu deu indícios de ser a favor de que Israel seja mais incisivo na escalada contra o grupo terrorista e, para muitos, também deixou a entender que estava ignorando as vidas dos 240 os reféns israelenses que estão sob posse do Hamas.

Netanyahu rebateu rapidamente as declarações de seu subalterno. Afirmou que eram “desconectadas da realidade”, além de punir o ministro. Diante da repercussão de sua fala, Eliyahu foi às redes sociais para se retratar. Disse que sua fala era “metafórica”, mas ponderou que Israel precisa dar “uma resposta poderosa e desproporcional ao terrorismo”. Ele também disse que o governo israelense está empenhado para resgatar os reféns a salvo.

Muitos parentes dos reféns se revoltaram com a entrevista concedida pelo ministro de Israel à rádio. O país possui noventa ogivas nucleares, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

De acordo com o último relatório do grupo extremista Hamas, que controla Gaza, mais de 9 mil palestinos, sobretudo civis, foram mortos pelos bombardeios de Israel na região até agora.

Continua após a publicidade