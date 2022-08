Israel diz ter bloqueado novo ‘túnel de ataque’ do Hamas na Faixa de Gaza

As forças militares de Israel afirmaram nesta segunda-feira, 15, que bloquearam um túnel cavado pelo grupo islâmico Hamas, que comanda a Faixa de Gaza, e que teria objetivo de funcionar como um caminho para que militantes chegassem a território israelense.

A rede de túneis, que se estende por vários milhares de quilômetros, foi construída após a guerra de 2014 para ser usada em ataques a Israel. Desde então, as forças israelenses vêm usando tecnologias de detecção e barreiras de concreto repleta de sensores para tentar impedir novas passagens.

O último túnel conhecido havia sido “neutralizado” há cerca de um ano, mas estava sendo restaurado com duas rotas em direção ao território israelense, embora não tenham conseguido passar das barreiras subterrâneas, de acordo com um comunicado militar.

+ Israel e jihadistas islâmicos fazem cessar-fogo em Gaza após 44 mortes

Segundo o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, o grupo possui o “direito de usar todos os meios necessários para reforçar e desenvolver suas capacidades”. Além disso, ele afirmou que o anúncio israelense apresenta “falsas conquistas” ao público.

O anúncio israelense desta segunda-feira, classificado por Barhoum como falso, acontece cerca de uma semana depois de um novo pico de violência entre Israel e o grupo militante Jihad Islâmica, na maior escalada no conflito entre as duas forças em 15 meses.

A violência terminou com uma trégua, anunciada na noite de domingo 7, depois de 50 horas do início da escalada, quando Israel lançou o que chamou de “ataque preventivo” contra alvos do grupo Jihad Islâmica. A menos 44 palestinos, incluindo 15 crianças e alguns militantes, foram mortos, segundo autoridades palestinas.

Foi o embate mais violento desde que militares israelenses e o Hamas entraram em guerra por 11 dias em maio de 2021. Desta vez, o Hamas ficou fora dos combates, embora culpem Israel pela escalada.