Israel cancela viagem de chefe de inteligência da Mossad ao Catar

Israel cancelou uma viagem marcada para esta quinta-feira, 14, do diretor da agência de inteligência e espionagem do país, a Mossad, ao Catar. Lá, David Barnea tentaria reiniciar as negociações de um segundo acordo para a libertação de reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

A emissora israelense Canal 13 informou na noite de quarta-feira 13 que o gabinete de guerra, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, proibiu a viagem, e que altos funcionários israelenses não iriam mais a Doha para reiniciar as negociações.

A Mossad responde diretamente ao premiê, mas a mídia israelense reportou nesta quinta que fontes da agência de inteligência afirmaram que ela possui autonomia para realizar tratativas sobre os reféns.

Sequestrados há dois meses

Cerca de 240 pessoas, de crianças a octogenários, foram sequestradas durante o ataque do Hamas a comunidades do sul de Israel em 7 de outubro. Quase 100 delas já foram libertadas mediante um acordo entre ambas as partes do conflito, mas muitas outras continuam desaparecidas após o colapso de uma trégua temporária, parte do pacto, no mês passado.

O gabinete de Netanyahu acredita que ainda restam 135 reféns em Gaza, 115 dos quais estão vivos.

Negociações formais em Doha foram interrompidas no início deste mês e não foram retomadas desde então. Israel, Estados Unidos e Catar afirmam que continuam a buscar diálogo com o Hamas, a quem acusam de não responder tentativas de contato.

“Indiferença e impasse”

As famílias de alguns dos reféns israelenses publicaram uma nota conjunta nesta quinta-feira para expressar indignação com o cancelamento da viagem de Barnea.

“Estamos fartos da indiferença e do impasse“, disse o grupo em comunicado. “As famílias ficaram chocadas com a notícia sobre a rejeição do pedido do diretor da Mossad para formular um acordo para a libertação dos reféns. Este anúncio vem somar-se ao desdenho a respeito do pedido dos pais para se reunirem com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, que ainda não foi atendido.”

Esforços conjuntos

Barnea assumiu a liderança das negociações sobre os reféns por parte de Israel, enquanto o seu homólogo americano, o diretor da CIA, Bill Burns, tem feito o mesmo para os Estados Unidos.

Segundo a emissora americana CNN, que conversou com uma fonte em Washington familiarizada com as tratativas no Oriente Médio, o Catar tentou apresentar ao Hamas novas ideias para resgatar mais reféns de Gaza, incluindo um possível acordo para libertar não apenas as mulheres em cativeiro, mas também dos homens, o que não ocorreu até agora.

