Israel amplia busca por rapazes desaparecidos na Cisjordânia

As Forças Armadas de Israel fizeram buscas por cidades palestinas e prenderam integrantes do Hamas nesta segunda-feira, expandindo a procura por três adolescentes israelenses desaparecidos desde quinta-feira. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que espera ajuda para encontrar os jovens e capturar os sequestradores.

Os três adolescentes, identificados como Eyal Yifrach, de 19 anos, Naftali Frenkel e Gilad Shaer, ambos de 16, foram sequestrados, segundo a imprensa israelense, enquanto pegavam carona perto de Gush Etzion, um bloco de colônias situado entre Belém e Hebron, em uma zona sob controle civil e militar israelense.

Israel acusa do Hamas pelo sequestro e culpa Abbas pela reconciliação com o grupo fundamentalista em abril, que resultou na formação de um novo governo palestino. “As consequências da parceria com o Hamas devem ser entendidas. Isso é ruim para Israel, para os palestinos e para a região”, diz um comunicado sobre a conversa entre o premiê israelense e Abbas.

O general Benny Gantz, chefe das Forças Armadas de Israel, disse que os militares preparam-se para ampliar a operação. “Temos uma meta, e essa meta é encontrar esses três garotos e trazê-los para casa, e atingir o Hamas o mais duro possível – e é isso que vamos fazer”, disse Gantz durante encontro com oficiais do Exército. “Estamos no caminho de uma campanha significativa.”

O gabinete do chefe da Autoridade Palestina condenou tanto o sequestro como a resposta militar israelense. E lembrou que não tem competência nas zonas da Cisjordânia ocupadas por colônias israelenses. O porta-voz de Abbas, Nabil Abu Rudeineh, disse que o presidente palestino ligou para Netanyahu para “deixar claro que não aceita esse tipo de ação”, em uma referência ao sequestro.

Desde quinta-feira, as autoridades israelenses já detiveram 150 palestinos. Entre os detidos está o presidente do Parlamento palestino, Aziz Dweik, e outros cinco deputados do Hamas. Nesta segunda, um jovem palestino foi baleado em um confronto com soldados israelenses no campo de refugiados de Jalazun, perto de Ramallah, segundo fontes médicas e de segurança palestinas.

