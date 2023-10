Israel afirma ter matado dois líderes do Hamas após ataque em Gaza

As Forças de Defesa de Israel disseram neste sábado, 14, que um ataque a um quartel-general do Hamas matou o chefe da formação aérea do grupo, Murad Abu Murad, tratado como um dos líderes dos ataques terroristas em Israel no último fim de semana. Além de Murad, as forças aéreas de Israel confirmou a morte de Ali Qadi, outro chefe do Hamas.

Segundo o exército israelense, Murad ” teve grande participação e dirigiu terroristas no massacre de sábado”, que deixou ao menos 260 mortos na rave Universo Paralello. Entre as vítimas, estão os brasileiros Karla Stelzer Mendes, Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer. Já Qadi “liderou um ataque terrorista nas comunidades próximas à Faixa de Gaza no último fim de semana”, afirmam os israelenses. O exército israelense disse que “atacou simultaneamente, em uma ampla onda de ataques, dezenas de alvos militares e agentes do Hamas, que estavam nas áreas de preparação em toda a Faixa de Gaza”, afirma o post nas redes sociais. Os bombardeios fazem parte da ofensiva de Israel contra o Hamas, depois de terroristas do grupo iniciarem uma série de ataques contra o país. O conflito, que entrou no oitavo dia, já deixou mais de3.200 mortos.