Irã lança ataque contra grupo militante e mata duas crianças no Paquistão

Em mais um capítulo da escalada de tensão no Oriente Médio e no sul da Ásia, o Irã lançou ataques aéreos contra o território do Paquistão na madrugada de quarta-feira (noite de terça, 16, no horário de Brasília), em uma tentativa de atingir bases do grupo sunita Jaish al-Adl, segundo o país.

O Paquistão afirmou que o ataque matou duas crianças e feriu outras três e acusou o Irã de violar seu espaço aéreo, segundo a agência Associated Press.

A imprensa estatal iraniana disse que mísseis e drones foram usados ​​nos ataques no Paquistão contra o grupo militante Jaish al-Adl. A Press TV, divisão em língua inglesa da televisão estatal iraniana, atribuiu o ataque à Guarda Revolucionária do Irã.

O ataque ocorre menos de um dia após o Irã lançar mísseis contra o Curdistão, região semiautônoma do Iraque, e alvos do Estado Islâmico na Síria.

O EI assumiu a autoria de duas explosões em território iraniano neste mês, que mataram quase 100 pessoas e feriram outras dezenas durante uma cerimônia de homenagem ao general Qassem Soleimani – assassinado pelos americanos em 2020.

Apesar de não ter ligação direta com a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, o episódio amplia a instabilidade na região, que assiste também aos ataques dos rebeldes iemenitas hutis contra embarcações no Mar Vermelho. Em resposta, os Estados Unidos e países aliados atacaram bases do grupo rebelde no Iêmen.