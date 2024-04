Irã diz não ter planos para retaliação imediata contra Israel

O Irã afirmou nesta sexta-feira, 19, que não tem planos para retaliação imediata contra Israel, horas depois de de Tel Aviv laçar um ataque em solo iraniano.

“A origem estrangeira do incidente não foi confirmada. Não recebemos nenhum ataque externo e a discussão inclina-se mais para a infiltração do que para o ataque”, disse um funcionário do governo iraniano à agência de notícias Reuters, sob condição de anonimato.

Um analista militar iraniano também disse à TV estatal nesta sexta-feira que os mini-drones abatidos pelas defesas aéreas do país em Isfahan foram pilotados por militares “infiltrados de dentro do Irã”.

Enquanto isso, o ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, fez uma postagem de apenas uma palavra no X, antigo Twitter, que se traduz do hebraico aproximadamente como “fraco”.

Continua após a publicidade

O ataque

Israel lançou um ataque contra o Irã na noite de quinta-feira (horário de Brasilia, manhã de sexta em Teerã), afirmaram as redes de televisão americanas CNN, ABC e CBS citando oficiais americanos.

A imprensa estatal iraniana afirmou que explosões foram ouvidas perto de uma base militar no noroeste da cidade de Isfahan. A Reuters afirma que um oficial iraniano disse à agência que o ataque não se utilizou de mísseis e que as explosões ouvidas foram resultado da ativação do sistema de defesa aérea. Voos foram suspensos em várias cidades no país.

O Irã está em alerta máximo desde que Tel Aviv prometeu retaliação ao ataque de Teerã contra o território israelense, no último sábado. O país lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel — quase a totalidade foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. Israel vinha analisando como se daria o revide de maneira a não escalar o conflito.