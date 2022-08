Inundações no Paquistão criaram enorme lago de 100 km de largura

Novas imagens de satélite da NASA, reveladas na terça-feira, 30, demonstraram que as inundações recordes no Paquistão transformaram parte da província de Sindh, sul do país, em um lago interior de 100 quilômetros de largura, devido ao transbordamento do rio Indo. As imagens também revelam partes do país completamente cobertas pela água.

O país enfrenta um “monção com esteróides”, como afirmou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Segundo o Departamento Meteorológico do Paquistão, é a primeira vez que o país registrou chuvas desta instensidade – desde que começaram a ser registradas no Paquistão, em 1961.

A estação ainda tem um mês pela frente e já provocou uma tragédia ambiental que matou 1.162 pessoas, feriu 3.554 e afetou cerca de 33 milhões desde meados de junho.

+ Paquistão vive ‘distopia climática’ devido a inundações com 1.000 mortes

A ministra de mudanças climáticas do Paquistão, Sherry Rehman, disse no domingo 28 que partes do país “se assemelham a um pequeno oceano” e que “quando isso acabar, um quarto ou um terço do Paquistão pode estar debaixo d’água”.

Nas províncias de Sindh e Baluchistão, as chuvas foram 500% acima da média e engoliram aldeias, terras agrícolas, prédios e destruíram plantações. Embora seja esperado um tempo mais seco nos próximos dias, especialistas afirmam que o recuo da água das inundações vai demorar alguns dias.

As Nações Unidas divulgaram uma meta de angariar US$ 160 milhões para apoiar a resposta à tragédia, na terça-feira 30, liderada pelo governo geral do Paquistão. Segundo o secretário-geral da organização, os fundos fornecerão alimentos, água, saneamento educação de emergência, proteção e apoio à saúde a 5,2 milhões de pessoas.

