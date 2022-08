ONU pede 160 milhões de dólares para apoiar o Paquistão após enchentes

Nesta terça-feira, 30, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um apelo à comunidade global para apoiar o Paquistão. “O povo paquistanês está enfrentando uma monção com esteroides – o impacto implacável dos níveis históricos de chuva e inundações. Esta catástrofe climática já matou mais de 1.000 pessoas com muitos outros feridos”, disse Guterres em um pronunciamento oficial.

A fala aconteceu como parte de um apelo imediato para apoiar a nação do sul da Ásia. As Nações Unidas divulgaram a meta de angariar 160 milhões de dólares para apoiar a resposta à tragédia, liderada pelo governo do Paquistão. De acordo com o secretário-geral, esses fundos fornecerão alimentos, água, saneamento, educação de emergência, proteção e apoio à saúde a 5,2 milhões de pessoas.

Guterres fez duras críticas à falta de ação suficiente para combater as mudanças do clima. “À medida que continuamos a ver cada vez mais eventos climáticos extremos em todo o mundo, é ultrajante que a ação climática esteja sendo colocada em segundo plano, pois as emissões globais de gases de efeito estufa ainda estão aumentando, colocando todos nós – em todos os lugares – em perigo crescente”, disse ele. “Vamos parar de sonambulismo em direção à destruição do nosso planeta pelas mudanças climáticas”, completou.

Um terço do território paquistanês está inundado, 33 milhões de pessoas foram atingidas e as enchentes destruíram 1 milhão de casas.