Inglaterra retoma aulas presenciais, em primeira etapa de desconfinamento

Milhões de crianças e adolescentes da Inglaterra voltaram presencialmente para a escola nesta segunda-feira, 8, pela primeira vez em mais de três meses, depois que a descoberta de uma cepa mais contagiosa do coronavírus levou o país a um terceiro confinamento nacional, o mais restrito até agora. Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales têm datas distintas para a volta dos estudantes às escolas.

A retomada gradual a uma “certa normalidade”, como definido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, marca o primeiro passo no relaxamento que terminará em 21 de junho, se seguir como o planejado. Além da volta às aulas, sob medidas de segurança e testes em massa para detecção da Covid-19, esta segunda-feira também representa a permissão para reunião em espaços abertos de pessoas que não moram juntas para lazer ou exercícios.

As primeiras a voltar às aulas foram as crianças de 5 a 11 anos. Depois delas, foi a vez dos estudantes do ensino fundamental e médio. Segundo determinação do governo, os alunos do ensino médio deverão usar máscara durante todo o tempo em que estiverem nas dependências da escola e fazer testes rápidos de detecção do novo coronavírus duas vezes por semana.

“A reabertura das escolas foi nossa prioridade e a primeira etapa de nosso plano para voltar à normalidade”, disse Boris Johnson nesta segunda-feira, em publicação em sua conta no Twitter.

Today pupils return to schools in England.

I want to thank teachers, parents, guardians and carers for the work you have done to keep kids learning throughout the pandemic.

Getting all schools back has been our priority and the first step of our roadmap back to normality.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 8, 2021