Índia: o novo epicentro do coronavírus

Nação de superlativos, a Índia impôs em março a mais ferrenha quarentena de todo o mundo. Por ordem do primeiro-ministro, Narendra Modi, o 1,3 bilhão de habitantes do país teve alguns dias para se preparar — o que incluiu um enorme êxodo das cidades para o interior — e se fechar em casa, com a polícia brandindo bastões e fazendo ameaças contra eventuais contraventores. A medida fazia sentido: com uma vasta população de miseráveis vivendo nas ruas e serviço de saúde abaixo da crítica, temia-se que o avanço da pandemia atingisse proporções apocalípticas. Aí, muito antes do recomendável, o governo deu para trás. Com contágio e mortes ainda em plena aceleração, Modi, líder autoritário e ultranacionalista que não é de ouvir conselhos e tinha pressa em reativar a economia, anunciou no início do mês o fim do confinamento obrigatório. “A transmissão está sob controle”, proclamou, recomendando a prática de ioga como estratégia “para aumentar a imunidade”.

Desde então, a Índia chegou à dolorosa posição de epicentro da epidemia na Ásia e os casos confirmados vêm dobrando a cada dezoito dias — mais do que nos Estados Unidos, Brasil e Rússia, os campeões de contaminação. “Se a velocidade do surto persistir, o país deve passar as estatísticas americanas em seis semanas”, prevê Ashish Jha, professor de saúde global da Universidade Harvard. A maior cidade, Mumbai, com 18 milhões de habitantes, é o epicentro nacional: tem 68 000 casos e 3 800 mortes. A capital, Nova Délhi, vem logo atrás, em posição particularmente preocupante: deve ultrapassar Mumbai nos próximos dias e multiplicar o número de infectados por oito até o fim de julho. Esse cenário trágico exigiria 150 000 leitos disponíveis nos hospitais. Só existem 10 000, e o governo prepara a toque de caixa 500 vagões de trem para funcionar como hospitais de campanha.

Segundo fontes médicas, os números oficiais não são confiáveis. Centros de saúde estão proibidos de realizar testes em pacientes que morrem com suspeita de Covid-19. Além disso, por ditames ligados à religião hindu, 80% das mortes ocorrem em casa e os corpos são cremados pela família. “A maquiagem nas estatísticas pode garantir popularidade no curto prazo, mas trará enorme prejuízo humano”, diz o epidemiologista Ramanan Laxminarayan, do Center for Disease Dynamics, Economics and Policy, de Washington. A instituição prevê que, sem uma correção de rota, a Índia pode somar 200 milhões de infectados até setembro.

A reabertura precoce está diretamente relacionada à crise econômica desencadeada pelo coronavírus. O fechamento abrupto do setor produtivo em março provocou um encolhimento da renda de proporções colossais, já que 90% dos indianos trabalham no mercado informal e não têm acesso a seguro-desemprego ou rede de saúde pública. O governo só começou a se mexer em maio, quando anunciou um pacote de ajuda de 270 bilhões de dólares, mas o estrago estava feito. Segundo relatório do banco Goldman Sachs, a economia deverá encolher 45% no segundo trimestre e fechar 2020 em queda de 12%.

A falta de planejamento e a verborragia ao longo da pandemia são marcas registradas de Modi, primeiro-­ministro populista que fala às massas com seu discurso de valorização do hinduísmo e, em 2019, teve o mandato renovado por cinco anos com confortável maioria. O maior empenho de seu governo tem sido reprimir os indianos muçulmanos, parcela historicamente discriminada que soma 14% da população. A tensão sectária se acirrou após Modi aprovar, em fevereiro, uma lei que facilita a concessão de cidadania a refugiados dos vizinhos Afeganistão, Paquistão e Bangladesh — desde que não sejam muçulmanos. A resolução provocou conflitos de rua, incêndios e choques, com saldo de 24 mortos e 189 feridos. Intensificaram-se, assustadoramente, nos últimos tempos os atritos de fronteira com a vizinha China. É nesse aglomerado barril de pólvora, alimentado pela pobreza extrema e movido a ultranacionalismo, que a pandemia agora abate o país com toda a força. É um pavio preocupante.

Publicado em VEJA de 1 de julho de 2020, edição nº 2693