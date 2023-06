Índia: ministra chama Obama de ‘hipócrita’ por criticar abuso de direitos

A ministra das Finanças da Índia chamou Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, de “hipócrita” nesta segunda-feira, 26, depois que ele acusou o governo do premiê indiano, Narendra Modi, de não proteger os direitos da minoria muçulmana no país.

A ministra Nirmala Sitharaman disse que se chocou com os comentários de Obama, que ele teceu durante a visita de Modi a Washington, com objetivo de aprofundar a relação entre as duas nações.

Na semana passada, enquanto o primeiro-ministro indiano era recebido na Casa Branca, Obama disse à emissora americana CNN que o atual presidente americano, Joe Biden, deveria levantar a questão da “proteção da minoria muçulmana em uma Índia de maioria hindu” no encontro com Modi.

Segundo ele, sem essa proteção, há “uma forte possibilidade de que a Índia, em algum momento, comece a se separar”.

Em resposta, Sitharaman chamou atenção para as políticas de Obama contra países de maioria muçulmana.

+ EUA e Índia assinam série de acordos para ‘elevar relação de patamar’

“Durante sua presidência, [Obama] já falou sobre os muçulmanos indianos tendo bombardeado países de maioria muçulmana da Síria ao Iêmen”, disse Sitharaman. “Por que alguém daria ouvidos a qualquer alegação de tais pessoas?”

Além do ex-presidente americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também levantou preocupações sobre o tratamento de muçulmanos e outras minorias religiosas na Índia sob o partido hindu-nacionalista de Modi. O governo indiano nega as acusações, dizendo que trata todos os cidadãos igualmente.

Biden afirmou ter discutido direitos humanos e outros valores democráticos com Modi durante as conversas na Casa Branca. Em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente americano, Modi negou qualquer discriminação contra minorias sob seu governo.