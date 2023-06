Índia e Paquistão removem 180 mil pessoas da costa devido a ciclone

As autoridades da Índia e do vizinho Paquistão retiraram mais de 180 mil pessoas de áreas costeiras vulneráveis no caminho do ciclone Biparjoy, que deve vir do Mar da Arábia e atingir a costa de ambas as nações na noite desta quinta-feira, 15.

Autoridades meteorológicas disseram que o Biparjoy, que significa “desastre” ou “calamidade” na língua bengali, estava a 100 km do porto de Jakhau, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, e a 240 km do porto de Karachi, no sul do Paquistão.

O diretor de Gujarat do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), Manorama Mohanty, alertou que o fenômeno climático deve chegar a terra firme por volta das 20h do horário local (cerca de 11h em Brasília), e deve durar até meia-noite. Em sua última atualização, o IMD disse que a nuvem da parede do ciclone tocou a costa de Saurashtra, em Gujarat.

O Biparjoy pode causar maremotos de 2 metros a 3 metros no Mar Arábico, que devem inundar áreas costeiras baixas em ambos os países. No entanto, a tempestade é de categoria um, a menos severa em uma escala de um a cinco.

Espera-se que o vento atinja velocidade máxima sustentada de, no máximo, 125 km/h, com rajadas de até 140 km/h. É uma queda em relação à estimativa feita na quarta-feira 14, de 150 km/h.

O governo de Guajarat disse que mais de 100 mil pessoas foram retiradas de oito distritos costeiros, que provavelmente serão afetados pelo ciclone. Enquanto isso, autoridades do Paquistão disseram que 82 mil pessoas foram transferidas de áreas de alto risco para abrigos improvisados, em auditórios de escolas e outros prédios do governo.