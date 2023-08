Incêndios na Califórnia formam perigosos ‘redemoinhos de fogo’

Um grande incêndio na Califórnia e em Nevada, nos Estados Unidos, está gerando “redemoinhos de fogo” e criando condições perigosas para os bombeiros que tentam combater as chamas. O incêndio é o maior do ano na Califórnia e já se espalhou por mais de 300 quilômetros quadrados na manhã desta terça-feira, 1.

O fogo começou na última sexta-feira, 28, na Reserva Nacional de Mojave, na Califórnia, e cruzou as fronteiras do estado para Nevada no domingo, 30, quando os ventos aumentaram sob temperaturas escaldantes. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio na noite de segunda-feira e, na manhã de terça-feira, o incêndio estava 23% contido.

“Um voo infravermelho foi concluído ontem à noite, o que forneceu uma melhor avaliação do tamanho e da atividade do incêndio”, disse o Serviço de Parques Nacionais.

“Um vórtice de chamas e fumaça se forma quando calor intenso e ventos turbulentos se combinam, criando uma coluna giratória de fogo”, disse o Mojave National Preserve. “Esses redemoinhos de fogo (…) estão especificamente associados ao calor e à energia liberados por um incêndio florestal. Eles podem variar em tamanho de alguns metros a várias centenas de metros de altura, e sua velocidade de rotação pode variar amplamente”.

Redemoinhos de fogo podem mudar de direção repentinamente, o que torna eles imprevisíveis. Esses fenômenos também podem ter a mesma intensidade de um tornado.

Em 2018, o incêndio Carr em Redding, na Califórnia, gerou um tornado de fogo tão destrutivo que matou oito pessoas e destruiu várias casas. O fogo mortal teve ventos de mais de 225 quilômetros por hora, o que equivaleria a um tornado EF-3, ou o terceiro tornado mais intenso na escala EF.

À medida que as condições quentes e secas continuam, 64 grandes incêndios ativos estão ocorrendo em nove estados dos EUA, incluindo 12 grandes novos incêndios relatados no domingo. Para lidar com as chamas, mais de 11 mil bombeiros florestais e funcionários especializados foram mobilizados.

Outro grande incêndio também continua a crescer no norte do estado de Washington, depois de cruzar a fronteira canadense e forçar a retirada de morados. Do lado dos EUA, o fogo agora se estende por mais de 6 mil hectares com 10% de contenção. Já do lado do Canadá, o fogo queimou mais de 1.400 hectares.

